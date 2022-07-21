Ціни на автогаз у великих мережах АЗС впали нижче 30 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилася з 20 по 21 липня на 60 копійок – до 30,36 грн за літр. Водночас у деяких великих мережах автогаз коштує менше ніж 30 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема продукт у мережі ОККО здешевшав на 1,33 грн – до 29,74 грн/л. На 1,18 грн, до 29,49 грн/л, зменшила ціни мережа AMIC, на 95 копійок – Shell – до 29,59 грн/л.

За 29,15 грн/л можна купити автогаз на станціях "БРСМ-Нафти" (-99 копійок), за 29,79 грн/л – на BVS (-2 грн)

На 0,2-2,1 грн/л знизили ціни WOG, "Приват", "Автотранс", Rodnik, Chipo, "Катрал" та інші мережі.