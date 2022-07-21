Євросоюз затвердив нові санкції проти Росії (оновлено)

Країни-члени Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ, серед яких, зокрема, заборона на імпорт російського золота.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", – зазначила вона.

Пізніше у пресслужбі Ради ЄС розкрили деталі щодо нових обмежень. Зокрема, запроваджується заборона на купівлю, імпорт або передачу, прямо чи опосередковано, золота, яке походить з Росії (чи було експортовано з Росії), до ЄС або до будь-якої третьої країни. Наголошується, що ця заборона також стосується ювелірних виробів.



Крім того, новий пакет посилює експортний контроль над товарами подвійного використання та передовими технологіями, які можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню РФ або розвитку її оборонного сектору.



Також поширюється заборона на доступ до портів на шлюзи, щоб уникнути обходу санкцій.

Водночас розширюється дія заборони на приймання депозитів. Обмеження стосуватимуться також юридичних осіб та організацій, заснованих у третіх країнах і якими володіють громадяни РФ або фізичні особи, які проживають в Росії. Водночас приймання депозитів для незаборонених транскордонних торгів заледжатиме від попереднього дозволу національних компетентних органів.



"ЄС твердо підтримує Україну та продовжуватиме надавати потужну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу", – йдетьс у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ включатиме жорсткіші обмеження проти російського "Сбєрбанку". Також у санкційний список потрапить "Уральська гірничо-металургійна компанія". Також санкції включають ембарго на імпорт золота з Росії, посилення регулювання торгівлі товарами подвійного призначення, а також подальші обмеження у сферах державних закупівель і фінансових послуг.

Крім того, персональні санкції запровадять проти першого віцепрем’єр-міністра РФ Андрія Бєлоусова, мера Москви Сергія Собяніна, а також двох російських акторів – Сергія Безрукова та Володимира Машкова. Крім того, у списку є й ставленики РФ на тимчасово окупованих територіях України. Загалом санкційний список поповниться 47 фізичними та 9 юридичними особами.

Водночас повідомлялося, що Євросоюз частково пом’якшить свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами.