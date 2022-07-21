Банки закрили кожне десяте відділення з початку року

Із початку року кількість структурних підрозділів банків скоротилася на 696 відділень, або на 10,4%.

Про це свідчать дані Національного банку, передає liga.net.

Станом на 1 липня в Україні налічувалося 5989 діючих структурних підрозділів банків.

Найбільше відділень залишилося у державного "Приватбанку" – 1452. Вперше в історії банк зайняв перше місце, хоча і скоротив 45 відділень.

На другому місці також державний "Ощадбанк" – 1305 відділень. Із початку року банк закрив 297 відділень.

Далі з великим відривом йдуть банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (415), державний "Укргазбанк" (261). Замикає п'ятірку приватний ПУМБ (253).

Водночас кількість банків скоротилася з початку року на три – "Міжнародний резервний банк" ("дочка" російського "Сбєрбанку"), "Промінвестбанк" і "Мегабанк".