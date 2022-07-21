Бельгія хоче продовжити роботу АЕС до 2035 року через зростання цін на енергоресурси

У зв’язку із різким зростанням цін на енергію, що стали наслідком вторгнення РФ в Україну, уряд Бельгії відклав заплановане закриття атомних електростанцій на території країни та веде переговори з французькою керуючою енергетичною компанією Engie про продовження роботи їх реакторів на наступні 10 років – до 2035 року.

Про це пише бельгійське видання The Brussels Times, передає Укрінформ.

"Федеральний уряд має намір досягти принципової угоди з Engie щодо продовження роботи двох атомних реакторів, завершивши ці переговори до грудня поточного року. У березні, через різке зростання цін на енергетику, що було спричинено війною в Україні, уряд вирішив відкласти заплановане виведення з експлуатації реакторів Дуль 4 (Doel 4) та Тіанж 3 (Tihange 3). Натомість їх робота буде продовжена на наступні 10 років, до 2035 року", – пише видання.

Як очікується, уряд прем’єр-міністра країни Олександра де Кроо у вересні укладе з групою Engie меморандум про порозуміння та завершить переговори наприкінці року.

Переговори ускладняються тим, що Engie не виявляє інтересу до продовження роботи реакторів та висуває уряду країни низку умов. Зокрема, йдеться про участь федерального уряду у фінансуванні робіт з продовження ресурсу атомних станцій, при цьому сам уряд Бельгії проводить активні дискусії щодо можливості націоналізації цих енергетичних підприємств.

На додаток енергетична компанія розраховує отримати компенсацію у сумі 14 млрд євро, які вона вже витратила на демонтаж цих атомних електростанцій.

Як повідомлялося, зараз у Бельгії експлуатуються дві атомні електростанції з сімома реакторами. Зобов’язання щодо поступової відмови від ядерної енергетики було закріплено в бельгійському законодавстві з 2003 року. У березні цього року уряд погодився продовжити термін експлуатації реакторів Дуль 4 поблизу портового міста Антверпен і Тіанж 3 поблизу Льєжа до 2035 року.