Застосунок Google Pay в Україні стане "Google Гаманцем"

Компанія Google трансформує додаток для онлайн-оплати Google Pay у Google Гаманець (Google Wallet) в Україні, додавши можливість користуватися новими цифровими елементами.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Зазначається, що Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.

Новий застосунок буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

"Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google Гаманця, і ми надаємо вам можливість детального налаштування, щоб створити досвід конфіденційності, який підходить саме вам. Особисті документи не будуть передаватись без вашого дозволу навіть у Google, а якщо ваш телефон буде загублено або викрадено, ви зможете знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції "Знайти пристрій", – пояснили в компанії.

Упродовж наступних двох днів Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів. У користувачів з увімкненими автоматичними оновленнями застосунок Google Pay автоматично оновиться до Google Гаманця. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити додаток Google Гаманець на Google Play.