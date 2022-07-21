Аграрії отримали пільгові кредити на 48 мільярдів з початку року

Із 1 червня по сьогодні українські банки виділили 8 534 аграріям та фермерам 9,1 млрд грн. Загалом із початку року виробники сільгосппродукції залучили в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 47,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Лідерами за обсягами кредитування за період з 1 червня є Київська (1,5 млрд грн), Хмельницька (1 млрд грн), Кіровоградська (664 тис. грн), Вінницька та Полтавська (610 тис. грн) області.

Найбільші обсяги кредитування за цей час надійшли від: "Райффайзен Банк" (3,2 млрд грн), "Ощадбанк" (1,7 млрд грн), "Приватбанк" (1,17 млрд грн), "Укргазбанк" (909,7 тис. грн), "Укрексімбанк" (608 тис. грн).

Зазначається, що малі та середні с/г підприємці отримують кредитування на придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат, пов’язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності. Програма спрямована на створення робочих місць у підприємствах.

У міністерстві нагадали, що до 31 травня діяла спеціальна програма з пільгового кредитування для проведення весняно-польових робіт у 2022 році. У межах неї аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0% річних, 80% гарантувала держава. Загалом за період її роботи агропідприємці отримали 38,5 млрд грн кредитів.

Із 1 червня прийом заявок на кредитування в рамках програми доступних кредитів відбувається за звичною формулою "5-7-9".

Так, у цілому за 2022 рік 26 616 аграріїв залучили кредитів на суму 47,73 млрд грн.