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Фінський виробник обладнання Wärtsilä завершив вихід із Росії

wärtsilä

Фінський виробник суднового енергетичного обладнання Wärtsilä оголосив про завершення планового виходу з російського ринку – усі операції закриті відповідно до місцевих норм.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Wärtsilä продовжує рішуче засуджувати вторгнення Росії в Україну. Права людини, безпека та процвітання дуже важливі для Wärtsilä. Компанія повністю зобов’язалася дотримуватись усіх торговельних санкцій, і зараз вона припинила всі комерційні операції в Росії в усіх бізнес-підрозділах", – наголосили в документі.

Зазначається, що вмежах виходу було закрито офіс Wärtsilä Digital Technologies (WDT) у Санкт-Петербурзі.

"Згідно з місцевими правилами, скорочена команда проведе останні процедури для завершення закриття, однак усі операції припинено. Компанія Wärtsilä створила нові науково-дослідні потужності за межами Росії, щоб забезпечити безперебійне виконання зобов’язань клієнтів", – додали в заяві.

У травні-червні Wärtsilä підписала угоди про продаж бізнесу Transas Navigator і Wärtsilä Vostok LLC місцевому керівництву компаній.

Wärtsilä виробляє обладнання для енергетичної та морської галузей, а також розробляє рішення для електростанцій та суднових установок. Про скорочення діяльності в Росії та зупинення поставок було оголошено компанією наприкінці лютого. У квітні стало відомо, що компанія спише російські активи на 200 млн євро

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