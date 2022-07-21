Фінський виробник обладнання Wärtsilä завершив вихід із Росії

Фінський виробник суднового енергетичного обладнання Wärtsilä оголосив про завершення планового виходу з російського ринку – усі операції закриті відповідно до місцевих норм.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Wärtsilä продовжує рішуче засуджувати вторгнення Росії в Україну. Права людини, безпека та процвітання дуже важливі для Wärtsilä. Компанія повністю зобов’язалася дотримуватись усіх торговельних санкцій, і зараз вона припинила всі комерційні операції в Росії в усіх бізнес-підрозділах", – наголосили в документі.



Зазначається, що вмежах виходу було закрито офіс Wärtsilä Digital Technologies (WDT) у Санкт-Петербурзі.

"Згідно з місцевими правилами, скорочена команда проведе останні процедури для завершення закриття, однак усі операції припинено. Компанія Wärtsilä створила нові науково-дослідні потужності за межами Росії, щоб забезпечити безперебійне виконання зобов’язань клієнтів", – додали в заяві.



У травні-червні Wärtsilä підписала угоди про продаж бізнесу Transas Navigator і Wärtsilä Vostok LLC місцевому керівництву компаній.

Wärtsilä виробляє обладнання для енергетичної та морської галузей, а також розробляє рішення для електростанцій та суднових установок. Про скорочення діяльності в Росії та зупинення поставок було оголошено компанією наприкінці лютого. У квітні стало відомо, що компанія спише російські активи на 200 млн євро.