Велика Британія заборонила імпорт золота, вугілля та нафти з Росії

Велика Британія вирішила запровадити в серпні заборону на імпорт вугілля із Росії, а наприкінці грудня – на імпорт нафти.

Про це повідомили в пресслужбі британського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Ухвалюється поправка, яка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та золота. Також забороняється напряму чи опосередковано купувати та постачати ці товари", – йдеться у роз'ясненнях.

Заборона також стосується надання технічної підтримки, фінансових послуг, пов'язаних із цими товарами.

Зазначається, що заборона на імпорт російського золота набуває чинності 21 липня, вугілля – 10 серпня, нафти – 31 грудня 2022 року.

У квітні британське МЗС повідомляло, що країна протягом 2022 року відмовиться від імпорту російського вугілля та нафти, потім за можливістю і від газу.