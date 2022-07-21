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Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів

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Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього планується переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомив офіційний представник дочірньої компанії концерну DB Cargo, передає DW.

Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Росток, Гамбург, а також Браке.

Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має інфраструктуру, потрібну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити через Польщу.

"Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", – зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів. За даними агентства Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що із України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю.

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