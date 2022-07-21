Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном

Національний банк України (НБУ) обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном та перекази з гривневих карток за кордон, а також запровадив низку інших заходів для обмеження відтоку валюти.

Ці зміни внесені постановою правління НБУ №154 від 21 липня, що набирає чинності сьогодні, 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із 21 липня:

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Водночас Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", – очікують в НБУ.

Крім того, Нацбанк змінив алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків з 1 серпня 2022 року.

"Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти", – пояснюють в НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк також вперше з початку повномасштабного вторгнення ослабив офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,25 грн/$ до 36,56 грн/$.

Нагадаємо, з 21 травня Національний банк скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%. При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками або знімають валюту за кордоном. Тоді ж НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Нацбанк зазначав, що зменшення ліміту на зняття готівки за кордоном також мінімізує "картковий туризм", оскільки значна частина знятої з карток за кордоном готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.