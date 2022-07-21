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Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном

платеж

Національний банк України (НБУ) обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном та перекази з гривневих карток за кордон, а також запровадив низку інших заходів для обмеження відтоку валюти.

Ці зміни внесені постановою правління НБУ №154 від 21 липня, що набирає чинності сьогодні, 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із 21 липня:

  • установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.
  • зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
  • громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Водночас Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", – очікують в НБУ.

Крім того, Нацбанк змінив алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків з 1 серпня 2022 року.

"Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти", – пояснюють в НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк також вперше з початку повномасштабного вторгнення ослабив офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,25 грн/$ до 36,56 грн/$.

Нагадаємо, з 21 травня Національний банк скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%. При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками або знімають валюту за кордоном. Тоді ж НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Нацбанк зазначав, що зменшення ліміту на зняття готівки за кордоном також мінімізує "картковий туризм", оскільки значна частина знятої з карток за кордоном готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.

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Топ коментарі
+5
Не пройшло і півроку...
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21.07.2022 10:46
+4
Все НБУ повинно піти у відставку за таке не оперативне реагування з цього приводу,!!!!
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21.07.2022 11:04
+3
Так и есть. Знакомые уже открыли счет в европейском банке и уже не вернуться в Украину с ее Кучмами, Суркисами, судами и Льовочкиными с Портновымм.
Жизнь одна. Чтоб постоянно в этом дерьме копаться.
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21.07.2022 19:40
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Не пройшло і півроку...
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21.07.2022 10:46 Відповісти
Все НБУ повинно піти у відставку за таке не оперативне реагування з цього приводу,!!!!
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21.07.2022 11:04 Відповісти
Польща вже дозволила не сплачувати податки українцям, що працюють віддалено. Скоріш за все потім відмінять, але за цей час багато хто підлаштується під це, і грошей до України надходитиме менше. Все тому, що НБУ та хитрожопі банки 1-2 місяці вирішили нагрітись на різниці курсів. Тепер є ризик втратити набагато більше.
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21.07.2022 13:08 Відповісти
Так и есть. Знакомые уже открыли счет в европейском банке и уже не вернуться в Украину с ее Кучмами, Суркисами, судами и Льовочкиными с Портновымм.
Жизнь одна. Чтоб постоянно в этом дерьме копаться.
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21.07.2022 19:40 Відповісти
та да, одних випускають за кордон з валізами грошей і споко.
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21.07.2022 13:43 Відповісти
Все роблять для повноцінної еміграції українців! Зараз при першій можливості потрібно валити від цих Гетманцевих і слуг народу
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21.07.2022 14:33 Відповісти
Они этого и ждут что бы уйти от ответственности.
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21.07.2022 19:59 Відповісти
Все правильно что бы увеличить наличный курс $ с 36 до 42 надо уменьшить доступ валюты из золото-валютных запасов страны для населения и установить опять фиксированый курс для банков по 36,58 где нехватку НБУ будет покрывать с ЗВЗ страны. Кто на что учился. Кому война а кому мать родна - ничего личного - бизнес.
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21.07.2022 19:31 Відповісти
Спалив резерви, тепер почав щось робити... але хтось на цьому непогано заробив. Де крімінальні справи?
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21.07.2022 20:32 Відповісти
Кажете шо гірше не буде?... Ну, ну...
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21.07.2022 21:58 Відповісти

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