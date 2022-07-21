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Новини
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курс (1415) НБУ (9070)

Нацбанк підняв офіційний курс долара на 25% – до 36,57 грн/$

доллар,курс

Національний банк скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% – до 36,5686 грн/$. Цьому сприяли зміна характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", – наголосили в Нацбанку.

Водночас в НБУ підкреслили, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.

"Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Ураховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,56 грн/$", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Нацбанку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.

За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

В Нацбанку підкреслили, що умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Нагадаємо, що з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

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Топ коментарі
+3
Уууухх .... оце так вкинули на 25%
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21.07.2022 10:21
+2
Айтішники донатять на армію і волонтерство більше ніж ти можеш подумати
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21.07.2022 11:04
+2
Чому ти досі не айтішнік? Клепки не вистачає? Чи може здогадуєшся що треба років 10 провчитися щоб вийти на нормальні заробітки в IT, а тобі ліниво?
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21.07.2022 11:35
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Уууухх .... оце так вкинули на 25%
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21.07.2022 10:21 Відповісти
сьогодні вже після обіду ми їх побачимо на стелах заправок..., чорний обмінний ринок нікуди не дінеться курс виросте відповідно...
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21.07.2022 12:31 Відповісти
Підняли конкурентну здатність і взагалі, зробили добре? А про 4 мільйони біженців, яким вони на 25 відсотків знизили рівень життя, вони подумали? Приват і моно отже жеруть у три горла, збагачуючись шаленими комісіями на тих гривнях, які чоловіки переводять дружинам та дітям за кордон. А тепер ще й ці гроші на чверть менше коштуватимуть. Кому війна, а кому нажива.
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21.07.2022 10:34 Відповісти
Про шо ти взагалі? Нажива була до цього, коли всі перекази з за кордону і всі оплати за роботи і товари від нерезидентів тупо стригли на 25%! Нарешті вирівняли азіровський "фіксований" курс до ринкового!
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21.07.2022 11:34 Відповісти
Ринковий відповідно добавить ті самі 25% і стане 43-45, доки не повернуть нормальний міжбанк і знімуть обмеження на купівлю валюту нічого не поміняється... буде курс НБУ і +25% курс за яким люди будуть вільно купувати і продавати валюту на чорному ринку.
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21.07.2022 12:36 Відповісти
Айтішники стали ще багатшими
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21.07.2022 10:50 Відповісти
Айтішники донатять на армію і волонтерство більше ніж ти можеш подумати
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21.07.2022 11:04 Відповісти
Чому ти досі не айтішнік? Клепки не вистачає? Чи може здогадуєшся що треба років 10 провчитися щоб вийти на нормальні заробітки в IT, а тобі ліниво?
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21.07.2022 11:35 Відповісти
так вони тепер і податок будуть платити за курсом на 25% більшим))))
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21.07.2022 13:04 Відповісти
не поділяю цього сарказму, вважаю, що на відміну від довбанутого Гетьманцева, що через місяць після початку масштабної війни "виліз" з тупорилими заявочками.. та десь останнім часом зник..
Нехай підприємець не платить податок (по сумнівному ланцюжку), а напряму допомагає захисту держави... Це повинно бути пріоритетним і прощатись у військовий час.
Фейковим волонтерам -- які навпаки наживаються на ситуації, а таких багато й при владі --- найвища міра покарання!
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21.07.2022 21:04 Відповісти
Опять фиксованый курс , так це вже-ж було - банки скупали ЗВЗ страны по 29,30 а продавалинаселению по 36 а тепеть тоже самое только будут покупать по 36,57., а продавать по 42?
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21.07.2022 19:12 Відповісти
НБУ и банкам просто очень деньги надо и плевать им на экспортеров, экономику в целом и население.
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21.07.2022 19:58 Відповісти
В мене особисто лиш одне питання...
Ну доьре там айтішники заробляють в валюті, але донейтять багато армії (не виключаю, та далеко не заперечую цього) хоч як я цю сферу не люблю (не вдаватимусь в подробиці)...
Фіксований чи ринковий курс -- теж собі версія... В стані війни як може бути в країні ринковий курс?? Вільний міжбанк? ви "ку-ку"??

А моє конкретне запитання -- де ті міліони долларів допомоги МВФ на золотовалютні резерви пішли???, якщо нацбанк підняв курс гривні 20%
?
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21.07.2022 20:59 Відповісти
Украли всё
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22.07.2022 04:25 Відповісти
Кококо порохоботи хде долар по пятьдесят?
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21.07.2022 23:37 Відповісти
Поклонники Зеленского обыкновенные говноеды. И ничем от ватанов не отличаются в своем мышлении.
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22.07.2022 04:27 Відповісти

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