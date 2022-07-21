Інфляція у Канаді оновила максимум за 40 років

У Канаді спостерігаються найвищі темпи інфляції за останні 40 років.

ро це свідчать дані Статистичного бюро Канади, передає Укрінформ.

"Темп споживчої інфляції продовжував зростати, досягши в червні у річному вимірі 8,1% після зростання на 7,7% у травні. Це – найбільше річне зростання з січня 1983 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що червневе зростання було переважно викликане здорожчанням бензину, втім "підвищення цін було широким і сім з восьми основних компонентів здорожчали на 3% чи більше".

"У річному вимірі споживачі платили за бензин на 54,6% більше у червні, що слідувало за здорожчанням на 48% у травні, і разом доклалося до загальної споживчої інфляції", – заявили у статистичному відомстві.

Водночас послаблення COVID-обмежень призвело до зростання попиту на подорожі та пов’язані із ними послуги. "ТУристи по всій країні стикнулися із вищими цінами на проживання (+49,7%), у порівнянні із червнем 2021-го", – стверджується у звіті.

Окрім цього, на 6,4% зросли ціни на авіаквитки, чому сприяв відкладений попит.