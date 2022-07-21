Експорт українського зерна відбуватиметься через три порти, – нардеп

Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти – "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Про це повідомив народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров, передає Суспільне.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо й розширити їх. Усі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані.

Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", – зазначив він.

Нардеп додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде перебувати в Стамбулі.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", – зазначив Умєров.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що угоду з Росією про розблокування українських портів можуть підписати цього тижня.

Як повідомлялося, під час візиту до Ірану Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна. При цьому він визнав, що США вже зняли низку обмежень, зокрема на постачання російських добрив.

Минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

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Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують. Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.