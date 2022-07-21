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Євросоюз погодив виділення Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

евросоюз

Країни-члени Європейського союзу погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у 500 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.

"Брав участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги у розмірі 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. Євросоюз залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – зазначив він.

Як повідомлялося, 18 липня Рада ЄС ухвалила політичну угоду щодо виділення п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.

Як повідомлялося, попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.

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