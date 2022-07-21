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Новини
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нафта (4621) росія (13641) ціни (3277) Новак Олександр (128)

Росія погрожує зупинити експорт нафти на світовий ринок

новак

Росія припинить постачати нафту на світовий ринок, якщо країни Заходу запровадять обмеження її ціни і вона виявиться нижчою за витрати на її видобуток.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське агентство РБК.

"Якщо ці ціни, про які говорять, будуть нижчими від витрат для виробництва нафти, ... природно, Росія не забезпечуватиме постачання цієї нафти на світові ринки, це означає, що ми просто на збиток працювати не будемо", – сказав російський міністр.

Як повідомлялося, США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес".

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Куплю билет на трамвай и пойду пешком.
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21.07.2022 09:54 Відповісти
ціни на уралс мають бути справедливі - собівартість+миска помиїв за 1 барель
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21.07.2022 13:55 Відповісти
Це приблизно 12,75 долярів за бочку...
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21.07.2022 15:36 Відповісти
Ой как страшно. Особенно страшно Венесуэле, ОПЕК и сланцевикам
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21.07.2022 10:03 Відповісти
Напугал ежа -- голой жопой.
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21.07.2022 11:11 Відповісти
ниже добычи - нет... на бояру пару баксов накинут и адьес!)
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21.07.2022 11:55 Відповісти
Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес". Джерело: https://biz.censor.net/n3355475

точно также мировая экономика рухнула, когда нефть опустилась ниже 80 баксов
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21.07.2022 12:12 Відповісти
Это типа Новак сам себя оттрахает..
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21.07.2022 13:05 Відповісти

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