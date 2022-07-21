Росія погрожує зупинити експорт нафти на світовий ринок

Росія припинить постачати нафту на світовий ринок, якщо країни Заходу запровадять обмеження її ціни і вона виявиться нижчою за витрати на її видобуток.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське агентство РБК.

"Якщо ці ціни, про які говорять, будуть нижчими від витрат для виробництва нафти, ... природно, Росія не забезпечуватиме постачання цієї нафти на світові ринки, це означає, що ми просто на збиток працювати не будемо", – сказав російський міністр.

Як повідомлялося, США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес".