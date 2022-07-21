Мінекономіки Естонії закликало споживачів економити газ

Споживачам газу в Естонії слід по можливості обмежити його використання та розглянути альтернативні види палива.

Це порекомендувало Міністерство економіки та комунікацій країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Наприклад, виробники тепла, які мають можливість використовувати альтернативні види палива, наприклад сланцеву олію, за першої можливості мають перейти на них. Також усі користувачі природного газу повинні меншою чи більшою мірою застосувати заходи енергоефективності", – наголошується в листі заступника глави міністерства Тімо Татара.

За словами Татара, такі заходи дозволять забезпечити достатність запасів природного газу на весь опалювальний сезон, а також те, що постачання всім соціально незахищеним групам споживачів не перервуться.

"Перехід на альтернативні види палива за один день не здійснити – потрібен запас часу для того, щоб знайти потрібні види пального та забезпечити їх постачання", – наголосив заступник міністра.

Як вважає Татар, зараз немає потреби оголошувати в Естонії надзвичайний стан у зв'язку з відсутністю достатніх запасів газу, проте потрібно вжити заходів, щоб організувати гарантоване надання життєво важливої ​​послуги газопостачання.

Цього тижня із закликом запровадити надзвичайний стан по всій Естонії виступив Союз міст та волостей (ELVL). На думку цього об'єднання, в країні виникли серйозні перебої з постачанням природного газу, а ринкові механізми не забезпечують достатнього постачання, тому йдеться про надзвичайну ситуацію на державному рівні або загрозу її виникненню.

ELVL також розкритикував озвучену нещодавно Міністерством економіки та комунікацій позицію, згідно з якою рішення надзвичайних ситуацій, спричинених перебоями з постачанням газу, є завданням місцевих самоврядувань.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поведінка Росії свідчить про те, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання російського газу.

До того повідомлялося, що російський "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання ремонту турбін виробництва Siemens, а також не передадуть Росії документацію на них.