Українці подали більше 4600 заявок на гранти "єРобота" для підтримки бізнесу

На сьогодні вже 4 690 українців подали заявки на участь у грантових програмах в рамках проєкту "єРобота". Із них 3 817 опрацьовано "Ощадбанком".

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зазначається, що 88% від усієї кількості заявок (4 130) – це запити на отримання мікрогранту для започаткування або розвитку власної справи. За цією програмою "Ощадбанк" верифікував 2 496 заявок, а з понад 670 потенційними отримувачами Державна служба зайнятості вже провела співбесіди.

Отримати мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки цим коштам вони зможуть почати власну справу або її розширити.

Другий за кількістю заявників напрямок – підтримка переробних підприємств. Програма націлена на збільшення частки переробки в українському виробництві та в експорті. Українці подали 438 заявок на отримання грантів у цій сфері й за допомогою отриманих коштів модернізують власні підприємства для випуску готової продукції.

Також 41 заявка надійшла від аграріїв на гранти з розвитку тепличного господарства та садівництва. Програма дозволить державі компенсувати втрати через тимчасову окупацію регіонів, де овочівництво та садівництво розвивалося активно. Це дасть змогу забезпечити внутрішній ринок сільськогосподарською продукцією та збільшити експортний потенціал України.

Заявку на отримання гранту можна подати через портал "Дія". Громадяни та підприємці, які мають питання щодо умов участі, можуть отримати консультацію від "Ощадбанку" – через контакт-центр або особисто у відділенні.

Як повідомлялося, в 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота".