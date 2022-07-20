Рада Нацбанку затвердила консолідовану звітність за 2021 рік

Рада Національного банку України затвердила консолідований звіт про управління та консолідовану фінансову звітність НБУ за 2021 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Станом на 31 грудня 2021 року валюта балансу Національного банку становила 1 376,9 млрд грн (у 2020 році – 1 331,6 млрд грн).

Основні зміни в активах Національного банку у 2021 році зумовлені:

нарощенням міжнародних резервів, які збільшилися на 6% – з $29,1 млрд на кінець 2020 року до $30,9 млрд на кінець 2021 року;

значним зростанням кредитного портфеля, який збільшився на 33 мдрд грн та становить 99,9 млрд грн. Основна частина приросту пов’язана з довгостроковим кредитуванням банків. Заборгованість за цими інструментами станом на кінець року становила 88,9 млрд грн.

Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за такими статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 12,4%, до 627,8 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився на 30,2% та становить 212,9 млрд грн;

зобов’язання перед МВФ, які зменшилися на 15,3%, що зумовлено переважно погашенням зобов’язань перед МВФ у 2021 році на суму 649 млн СПЗ.

Зменшення розміру власного капіталу Національного банку у 2021 році з 184,9 млрд грн до 166,9 млрд грн (або на 9,8%) відбулося за рахунок зменшення резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміцненням гривні.

Основний вплив на фінансовий результат Національного банку мали:

процентні доходи і витрати, чиста сума яких за підсумками 2021 року становила 28,8 млрд грн, що на 88,2% більше ніж у 2020 році, переважно за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);

від’ємна переоцінка фінансових інструментів у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості в розмірі 23,4 млрд грн.

Адміністративні витрати Національного банку, витрати на утримання персоналу та витрати, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції у 2021 році становили 5,8 млрд грн (у 2020 році – 4,6 млрд грн).

"Отже, за підсумками 2021 року прибуток до розподілу Національного банку становив 31,6 млрд грн. Ця сума традиційно відповідно до закону України "Про Національний банк України" частково спрямована до Державного бюджету України, а частково – до загальних резервів Національного банку", – зазначається у повідомленні.

Однак, на відміну від попередніх років у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України Національний банк перерахував до державного бюджету частину прибутку до розподілу в сумі 18,8 млрд грн вже 24 лютого 2022 року до підтвердження зовнішнім аудитором та затвердження Радою Національного банку Консолідованої фінансової звітності за 2021 рік. Ця сума згодом була затверджена у фінансовій звітності.

Решта прибутку до розподілу – 12,8 млрд грн – згідно з вимогами закону "Про Національний банк " була спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які мають становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань.