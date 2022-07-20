Товарообіг України впав з початку року на $13 мільярдів, – Митна служба

Зовнішній товарообіг України за підсумками першого півріччя 2022 року склав $48 млрд, що на 27% або на $13 млрд менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби України.

Зокрема, у січні-червні поточного року в Україну імпортували майже 18 млн тонн товарів на $25,3 млрд. Для порівняння, імпорт товарів за аналогічний період минулого року складав $31,1 млрд, свідчать дані Митниці.

Водночас експортували з України з початку 2022 року 50,2 млн тонн товарів на $22,7 млрд. У першому півріччі 2021 року експорт товарів становив $29,1 млрд.

За даними Митної служби, найбільшим торговельним партнером України за підсумками першого півріччя 2022 року залишається Китай.

Зокрема, Україна імпортувала за вказаний період товарів з Китаю на $3,5 млрд, з Німеччини – на $2,2 млрд, з Польщі – на $2,1 млрд.

Водночас експортували з України найбільше товарів до Китаю – на $4,3 млрд, Польщі – на $2,3 млрд та Туреччини – $1,8 млрд.

У розрізі категорій товарів найбільше до України імпортували:

машини, устаткування та транспорт — $7 млрд;

паливно-енергетичні товари — $6,4 млрд;

продукція хімічної промисловості — $4,6 млрд;

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $10,1 млрд;

метали та вироби з них — $4 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,4 млрд.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2021 році експорт товарів з України збільшився на 38,4% порівняно з 2020 роком – до $68,09 млрд, імпорт – на 34%, до $72,82 млрд. Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2021 році скоротилося на 8,1% порівняно з 2020 роком – до $4,73 млрд з $5,14 млрд.