Країни Євросоюзу отримають додаткову допомогу для підтримки біженців із України
Постійні представники 27 держав-членів ЄС 20 липня погодили подальшу підтримки країн і регіонів, які приймають переміщених осіб з України, а також для подолання деяких несприятливих економічних наслідків розв'язаної Росією війни.
Про це йдеться в повідомленні Європейської ради.
Законодавча пропозиція, відома як FAST-CARE (гнучка допомога для територій, "Швидка турбота"), вводить нові положення для додаткової гнучкості та максимальної ефективності інвестицій у політику згуртованості.
Щоб прискорити процедуру, Рада вирішила не вносити зміни до тексту пропозиції Комісії.
Пропозиція розширює підтримку, яка вже надається в рамках програми Cohesion для біженців у Європі (CARE). Вона вносить зміни до двох основних нормативно-правових актів, які регулюють правила політики згуртованості на бюджетні періоди 2014-2020 та 2021-2027 років.
Ці заходи базуються на підході, орієнтованому на людей, і виділяють 30% витрат на біженців для місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства, оскільки вони знаходяться в авангарді міграційного тиску, працюючи в місцевих громадах.
Серед іншого, пропозиція передбачає:
- додаткові 3,5 млрд євро попереднього фінансування для проєктів згуртування для забезпечення додаткової ліквідності
- розширення можливості 100% співфінансування інвестицій у сприяння соціально-економічній інтеграції громадян третіх країн
- підвищення нововстановленої вартості одиниці для підтримки біженців із 40 євро до 100 євро на особу на тиждень і подовження терміну її застосування з 13 до 26 тижнів з моменту, коли особа звернулася за захистом
- розширення можливостей для передачі ресурсів на дії з підтримки біженців не лише між Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, але також із Фонду згуртованості
- ретроактивне відшкодування проєктів, пов’язаних із потребами біженців, які вже завершені
Крім того, заходи передбачають більшу гнучкість у поетапному розподілі проектів політики згуртованості від одного бюджетного періоду до наступного з урахуванням затримок у реалізації, спричинених підвищенням цін на матеріали та енергію, а також нестачею робочої сили.
29 червня 2022 року Комісія внесла пропозицію FAST-CARE у відповідь на висновки Європейської ради від травня 2022 року, закликаючи до нових ініціатив на підтримку мільйонів біженців, які тікають від війни в Україні, зокрема шляхом допомоги сусіднім країнам.
Очікується, що після сьогоднішнього ухвалення мандату Ради, Європейський парламент затвердить свою позицію якнайшвидше восени, що визначатиме наступні процедурні кроки для ухвалення законодавства.
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