БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1380 відвідувачів онлайн
Новини
418 1
арешт (839) прокуратура (352) суд (3280) АРМА (384)

Суд арештував імпортні російські комбайни вартістю 100 мільйонів

комбайни

Суд арештував та передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) комбайни та жатки російського виробника вартістю понад 100 мільйонів гривень

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, загалом в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з Росії.

Арешт на цю техніку було накладено в рамках кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

"В межах провадження на території митного терміналу проведено огляд, у ході якого вилучено 22 одиниці сільськогосподарської техніки, а саме 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з РФ. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото що в АРМА попало, те й пропало.
Наскрізь корупційна організація від якої ніякої користі для держави.
показати весь коментар
21.07.2022 08:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 