Суд арештував імпортні російські комбайни вартістю 100 мільйонів

Суд арештував та передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) комбайни та жатки російського виробника вартістю понад 100 мільйонів гривень

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, загалом в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з Росії.

Арешт на цю техніку було накладено в рамках кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

"В межах провадження на території митного терміналу проведено огляд, у ході якого вилучено 22 одиниці сільськогосподарської техніки, а саме 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з РФ. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві.