Держпродспоживслужба зафіксувала зменшення кількості скарг на ціни на АЗС

Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області фіксує зменшення кількості скарг на завищені ціни на пальне.

Про це розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Людмила Козловська, передає enkorr.

"Ми бачимо, що кількість звернень менше щодо високих цін на пальне. З початку воєнного стану більшість звернень стосувалося звичайно палива, десь 20 звернень було до Головного управління з питань на завищення цін на пальне. Ціни сьогодні сталі, тобто немає відмінного зростання щоденного в цінах в порівнянні з минулим тижнем", – розповіла Козловська.

Разом із тим вона зазначила, що попри зменшення вартості пального фахівці Держпродспоживслужби й надалі перевірятимуть АЗС, аби ті не завищували ціни.

Як повідомлялося, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки спочатку обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано ще у травні після прийняття урядом рішення про підвищення граничних цін через ускладнену логістику. Пізніше представники влади запевняли, що ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи, однак попри певний прогрес у вирішенні цього питання проблеми у цій сфері залишаються.