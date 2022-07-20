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"Укргазвидобування" запустило нову надглибоку газову свердловину

укргаздобыча

Державна компанія "Укргазвидобування" запустила нову надглибоку газову свердловину на Полтавщині.

Як повідомляє пресслужба компанії, свердловина має глибину понад 6 тисяч метрів та дає близько 100 тис. кубометрів газу на добу.

"Бурова бригада Полтавського відділення бурових робіт Укрбургазу виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-скерований профіль", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%.

Водночас, за оцінками керівництва НАК "Нафтогаз України", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.

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