Ембарго на російське золото: Євросоюз схвалив сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Відповідне рішення було ухвалено 20 липня в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (Coreper), повідомив європейський дипломат, передає Інтерфакс-Україна.

Очікується, що буде запроваджено заборону на імпорт російського золота. Також будуть застосовані обмежувальні заходи до 55 осіб та буде посилено контроль за товарами та технологіями подвійного призначення.

Рішення буде опубліковано 21 липня в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ включатиме жорсткіші обмеження проти російського "Сбєрбанку". Також у санкційний список потрапить Уральська гірничо-металургійна компанія.

Крім того, він включає ембарго на імпорт золота з Росії, посилення регулювання торгівлі товарами подвійного призначення, а також подальші обмеження у сферах державних закупівель і фінансових послуг.