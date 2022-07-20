Апеляційний суд Гааги відмовив Росії у перегляді юрисдикції за "кримським" позовом "Приватбанку"

Апеляційний суд Гааги у повному обсязі відхилив вимоги Росії, яка намагалася оскаржити юрисдикцію Третейського суду у Гаазі (ППТС) у справі за позовом "Приватбанку" щодо експропріації його активів в окупованому Криму.

Відповідне рішення Апеляційний суд Гааги ухвалив 19 липня, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Рішення Апеляційного суду усуває ще одну перешкоду, створену Росією у справі "Приватбанку", остаточне слухання якої щодо питань визначення розміру завданих збитків відбудеться в ППТС у жовтні 2022 року", – зазначається у повідомленні

Як повідомлялося, у 2015 році "Приватбанк" подав позов до арбітражного суду проти Росії відповідно до двосторонньої угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Йдеться про позов з вимогою стягнути з Росії компенсацію за незаконну експропріацію кримських активів "Приватбанку" та припинення діяльності "Приватбанку" в Крим після незаконної окупації півострова.

У червні 2019 року заступник голови правління банку Галина Пахачук повідомляла, що "Приватбанк" оцінює свої втрати через анексію Криму в $9 млрд, попри те, що позов у арбітраж офіційно подано на суму понад $1 млрд.

У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому Росія обрала ухилитися, арбітражний суд виніс проміжне та часткове рішення, встановивши, що він має юрисдикцію вирішувати спір та що Росія незаконно експропріювала активи "Приватбанку" на території окупованого півострова.

У 2019 році РФ звернулася із заявою до Апеляційного суду, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення. Однак Апеляційний суд зрештою відмовився задовольнити заяву РФ.