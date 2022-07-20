Кредитори закликали надати Україні відстрочку виплат за зовнішнім боргом (оновлено)
Група офіційних міжнародних кредиторів України погодилася надати Києву відстрочку виплат із зовнішнього боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року.
Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Великої Британії, повідомляє НВ із посиланням Reuters.
"Як офіційні двосторонні кредитори України ми маємо намір узгодити зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року", – йдеться у повідомленні, яке цитує агентство.
Вони закликали всіх інших кредиторів України вчинити так само.
"Ми підтримуємо цей запит про згоду та наполегливо закликаємо власників облігацій погодитися з проханням України. Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних кредиторів швидко домовитися з Україною про зупинення обслуговування боргу", – сказано в повідомленні.
Згодом у пресслужбі Міністерства фінансів України уточнили, що це звернення підтримали кредитори України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів.
Водночас у пресслужбі Мінфіну уточнили, що напередодні оголошення запиту про згоду на відстрочку виплат Україна обговорила свої плани з групою основних власників єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.
"Після цих дискусій Україна отримала чіткі ознаки про підтримку як запиту на згоду щодо єврооблігацій, так і змін умов ВВП-варрантів від вищезазначеної групи власників", – наголошується у повідомленні.
У Мінфіні запевнили, що операції з державним боргом та державними деривативами "стали результатом дискусій і зворотного зв’язку, отриманого від ряду інвесторів, які висловили свою підтримку та надали свої конкретні ідеї щодо того, як вони можуть допомогти Україні зберегти валютні ресурси".
Як повідомлялося, напередодні Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.
Зазначимо, що минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.
Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.
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