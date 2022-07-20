Надходження до держбюджету від податкової амністії перевищили 240 мільйонів, – Гетманцев

Із початку вересня 2021 року в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано понад 4 млрд грн, до бюджету сплачено 241,7 млн грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За період дії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 4 млрд грн, а сума збору до бюджету – 241,7 млн грн", – написав Гетманцев.

Він зазначив, що з 24 лютого в межах кампанії податкової амністії українцями було задекларовано активів на суму понад 1,77 млрд грн, сума збору до бюджету становила 119,8 млн грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.