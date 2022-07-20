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Данілов (54) олігарх (247) РНБО (498) Закон про олігархів (27)

РНБО знайшла ознаки олігархів у 86 осіб

олигархи

Під встановлені спеціальним законом ознаки олігархів в Україні підпадають 86 осіб.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив під час наради, присвячені виконанню так званого "закону про олігархів", повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов нагадав, що формування та ведення Реєстру олігархів забезпечується Апаратом РНБО.

"Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого закону. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання", – зазначається у повідомленні.

За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові міністрів, Антимонопольному комітету, Службі безпеки України та Національному банку. Водночас зміст цих доручень не розкривається.

Як повідомлялося, 29 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
  • підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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Топ коментарі
+8
Боневтік у цьому списку має бути під номером 1, але ж він президент, хто його туди внесе)
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20.07.2022 16:12
+8
№1- Порошенко
№2-Порошенко
.
.
.
.№86- Порошенко
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20.07.2022 21:53
+6
А что зеленский закрыл все свои офшоры?
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20.07.2022 20:28
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Боневтік у цьому списку має бути під номером 1, але ж він президент, хто його туди внесе)
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20.07.2022 16:12 Відповісти
86 ? В Україні ? Це мабуть профанація.
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20.07.2022 16:13 Відповісти
Де перелік?

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20.07.2022 16:20 Відповісти
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20.07.2022 17:08 Відповісти
И все 86 имеют свои СМИ. Только это зеленожопых уродов волнует.отжим всех СМИ и зачистка информационного поля для последующего промывания мозгов лохам и бесконечные перевыборы. По стопам ***** идёт.
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20.07.2022 18:38 Відповісти
Данілов - це ще та триндичиха!
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20.07.2022 19:59 Відповісти
А что зеленский закрыл все свои офшоры?
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20.07.2022 20:28 Відповісти
Він не олігарх- він їхній бос.
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20.07.2022 22:02 Відповісти
Зеленский должен быть первым в списке, подпадает под все 4 критерия ))))
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20.07.2022 22:03 Відповісти
Фирташ себя прекрасно чувствует, грабя Украину! https://www.tiktok.com/@alyuly.go/video/7121722680956505350 Полный карт-бланш и беспредел .
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20.07.2022 20:45 Відповісти
Огласите весь список пжлста
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20.07.2022 21:50 Відповісти
№1- Порошенко
№2-Порошенко
.
.
.
.№86- Порошенко
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20.07.2022 21:53 Відповісти
ну то понятно 😄
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20.07.2022 22:04 Відповісти
В кожному жарті є доля істини
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21.07.2022 10:14 Відповісти
https://youtu.be/yDb65cnl4Hw https://youtu.be/yDb65cnl4Hw як завжди,-вішають "лапшу"...десь ми таке вже проходили і чули таке)
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20.07.2022 21:56 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста!!!
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20.07.2022 22:01 Відповісти
Конечно, БОРОДАТАЯ БАБУШКА БЕНЯ - не олигаторша - ОНА ПРОСТАЯ ПЕНСИОНЕРКА.
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20.07.2022 23:07 Відповісти
Поки нам розповідають про потужну боротьбу з олігархами, ніхто не звертає увагу, що Zеленський вже давно став олігархом і підпадає під усі критерії прописані в атиолігархічному законі.
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21.07.2022 08:42 Відповісти
Вот так война вносит свои коррективы и проводит деолигархизацию, я имею ввиду обнулившегося после Мариуполя.
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21.07.2022 09:53 Відповісти
ну це вже параноя
мабуть і бомжів до цього списку дописали
а що володієш 2-3 бачками для мусора то ти вже олігарх
ну наші чиновники любий закон зроблять посміховиськом у всьому світі
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21.07.2022 10:20 Відповісти

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