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"Хенкель" спрямувала на підтримку України 650 млн та планує інвестиції

хенкель

Міжнародна компанія "Хенкель" спрямувала на гуманітарні проєкти для України та заходи підтримки близько 650 млн грн.

Про це в інтерв’ю виданню НВ заявила президент "Хенкель" в Україні Олена Єфремова-Курсік.

"Загальний обсяг коштів, наданих для підтримки співробітників, фінансування гуманітарних проєктів для постраждалих від війни осіб і громад, а також на підтримку України, наближається до 650 млн грн", — сказала президент українського "Хенкель".

Вона додала, що компанія однією з перших серед глобальних корпорацій заявила про вихід з російського ринку, засудивши вторгнення РФ до України.

Натомість Henkel та її український бізнес надали сотні мільйонів гривень для реалізації та фінансування гуманітарних проєктів в Україні. Допомога включає фінансові пожертви від міжнародної компанії та її українського бізнесу, надання продукції на потреби постраждалих від війни людей і громад, а також підтримку для українських лікарень та об’єктів соціальної інфраструктури.

За словами президента "Хенкель" в Україні на цей час компанія майже повністю відновила нормальну діяльність і бізнес-процеси - близько 83% колективу компанії в усіх українських бізнес-підрозділах працює в режимі повної зайнятості, хоча дехто дистанційно - із країн ЄС або у безпечних регіонах України.

Компанія також планує нові інвестиції в розвиток свого українського бізнесу.

"Ми маємо чіткі інвестиційні плани для України: на рівні керівництва глобальної компанії Henkel затверджено рішення про 200 млн грн. інвестицій в український бізнес. Ми віримо в Україну та її майбутнє!" — підкреслила президент компанії "Хенкель" в Україні.

Henkel — виробник та постачальник товарів популярних брендів для догляду за домівкою, гігієни та краси, а також для будівництва та індустрії — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit та багато інших.

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Проктер эед Гембл, ау!
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20.07.2022 16:08 Відповісти
Henkel-респект...
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20.07.2022 16:11 Відповісти
то не той Хенкель шо Хеінкель
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20.07.2022 16:25 Відповісти
Завод на такі кошти не побудуєш, решта не інвестиції, а так
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20.07.2022 16:42 Відповісти
Захід, головне, не давайте гроші зе владі, бо зненавидіте Україну, якою прикривається Ко Зе Ностра Бєні-Зеленського.. - то не є Україна.. Зе - випадковий президент обманутого телевізором народу, працьовитого, тому іноді тупорилого народу (без образ)..(((
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20.07.2022 17:06 Відповісти
Эт о не тот Хенкель, который Кох...)
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20.07.2022 17:06 Відповісти
Виробництво в Росії закрили? Скільки вони вклали в Росії і заплатили податків?
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20.07.2022 20:23 Відповісти

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