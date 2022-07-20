"Хенкель" спрямувала на підтримку України 650 млн та планує інвестиції

Міжнародна компанія "Хенкель" спрямувала на гуманітарні проєкти для України та заходи підтримки близько 650 млн грн.

Про це в інтерв’ю виданню НВ заявила президент "Хенкель" в Україні Олена Єфремова-Курсік.

"Загальний обсяг коштів, наданих для підтримки співробітників, фінансування гуманітарних проєктів для постраждалих від війни осіб і громад, а також на підтримку України, наближається до 650 млн грн", — сказала президент українського "Хенкель".

Вона додала, що компанія однією з перших серед глобальних корпорацій заявила про вихід з російського ринку, засудивши вторгнення РФ до України.

Натомість Henkel та її український бізнес надали сотні мільйонів гривень для реалізації та фінансування гуманітарних проєктів в Україні. Допомога включає фінансові пожертви від міжнародної компанії та її українського бізнесу, надання продукції на потреби постраждалих від війни людей і громад, а також підтримку для українських лікарень та об’єктів соціальної інфраструктури.

За словами президента "Хенкель" в Україні на цей час компанія майже повністю відновила нормальну діяльність і бізнес-процеси - близько 83% колективу компанії в усіх українських бізнес-підрозділах працює в режимі повної зайнятості, хоча дехто дистанційно - із країн ЄС або у безпечних регіонах України.

Компанія також планує нові інвестиції в розвиток свого українського бізнесу.

"Ми маємо чіткі інвестиційні плани для України: на рівні керівництва глобальної компанії Henkel затверджено рішення про 200 млн грн. інвестицій в український бізнес. Ми віримо в Україну та її майбутнє!" — підкреслила президент компанії "Хенкель" в Україні.

Henkel — виробник та постачальник товарів популярних брендів для догляду за домівкою, гігієни та краси, а також для будівництва та індустрії — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit та багато інших.