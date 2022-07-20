Угоду з Росією про розблокування українських портів можуть підписати цього тижня, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що план "зернового коридору" в Чорному морі почне втілюватися у найближчі дні.

Про це заявив президент Туреччини заявив, відповідаючи на запитання журналістів після поїздки до Ірану, де він зустрічався з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

За його словами, Туреччина прагне укладення письмової угоди з цього питання вже цього тижня.

"Путін дотримується позитивного підходу до зусиль Туреччини. Він озвучив окремі ініціативи на адресу Анкари. Наш діалог щодо природного газу, АЕС "Аккую" та інших областей триває", – додав Ердоган.

Як повідомлялося, під час візиту до Ірану Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна. При цьому він визнав, що США вже зняли низку обмежень, зокрема на постачання російських добрив.

Минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Очікується, що вже сьогодні Євросоюз також пом’якшить свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами.

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Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують. Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.