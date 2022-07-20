Влада Росії закриє доступ до акцій іноземних компаній для звичайних росіян

Центробанк Росії запропонував заборонити здійснювати угоди з іноземними цінними паперами некваліфікованим інвесторам, водночас підвищивши вимоги для отримання статусу кваліфікованих інвесторів у п'ять разів – до 30 млн рублів.

Така пропозиція включена до оприлюдненої ЦБ РФ концепції вдосконалення захисту роздрібних інвесторів, пише російський Forbes.

На думку російського регулятора, внаслідок запроваджених проти Росії санкцій виникли нові ризики як для некваліфікованих інвесторів, так і для професійних учасників ринку.

Як приклад у ЦБ РФ наводять блокування рахунків російського Національного розрахункового депозитарію клірингово-депозитарною компанією Euroclear, внаслідок чого російські інвестори втратили можливість отримувати купони та дивіденди за іноземними паперами, а також не можуть їх продати. При цьому ЦБ РФ не згадує, що на Московські біржі торги іноземними акціями зупинені з кінця лютого.

Водночас у ЦБ РФ запевнили, що планів примусового продажу активів, вже придбаних роздрібними інвесторами немає.

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При цьому ЦБ РФ пропонує різко посилити критерії набуття статусу кваліфікованого інвестора. Якщо досі розмір активів, необхідних отримання статусу, становив 6 млн рублів, то ЦБ пропонує збільшити цей ценз до 30 млн рублів. У цю суму входитимуть лише ліквідні активи (гроші та незакладені цінні папери), зобов'язання інвестора перед брокером не враховуватимуться.

ЦБ РФ також пропонує виключити як самостійний критерій для отримання статусу кваліфікованого інвестора економічну освіту, оскільки вона передбачає різні спеціалізації.

Банк Росії також планує обмежити ризики маржинальної торгівлі та переглянути максимальний розмір плеча. За даними 11 найбільших брокерів, з кінця лютого 2022 заборгованість клієнтів перед брокерами досягла 2,5 млрд рублів, у 27 800 портфелів.

Російський центробанк також планує посилити відповідальність фінансових посередників, які надають брокерські послуги через мобільні додатки.

В ЦБ РФ уточнюють, що ці пропозиції обговорюватимуться із урядом, а відповідні поправки до законодавства можуть бути розглянуті Держдумою восени.

Як повідомлялося, за даними ЦБ РФ, внаслідок санкцій було заблоковано активи більш ніж у 5 млн російських інвесторів. Водночас тільки акцій, що їм належать, заморожено більш ніж на 320 млрд рублів.