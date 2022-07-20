Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень.

У повідомленні Держфінмоніторингу зазначається, що наразі основним напрямком його діяльності є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією проти України, у тому числі диверсійно-розвідувальних груп.

Зокрема, за півроку до правоохоронних органів направлено 102 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.

"У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 2,38 млрд гривень", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн.