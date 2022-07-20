БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1896 відвідувачів онлайн
Новини
156 0
МОЗ (1426) Сумська область (131) Rolls-Royce (17)

Rolls-Royce відновить зруйновану росіянами амбулаторію на Сумщині

rolls-royce

Компанія Rolls-Royce відбудує амбулаторію в селі Хухра, що на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що в результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухра була зруйнована вщент.

"Відбудовувати медичний заклад буде всесвітньо відома компанія Rolls-Royce. Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину – перерахує компанія", – уточнили в МОЗ.

Загалом відбудова амбулаторії обійдеться в 13 млн грн. Відкрити відновлений медичний заклад планують за пів року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 