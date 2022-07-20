Путін погрожує новими обмеженнями постачання газу до Європи

Російський "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання ремонту турбін виробництва Siemens, а також не передадуть Росії документацію на них.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на брифінгу під час свого візиту до Ірану, повідомляє пресслужба Кремля.

За його словами, наразі для роботи "Північного потоку" російський "Газпром" може використовувати лише два газоперекачувальних агрегати виробництво компанії Siemens із п’яти (один із низ у резерві), оскільки ще один з них вийшов з ладу, а ще один має бути замінений турбіною, яка знаходилась на ремонті у Канаді. Крім т ого, "Газпром" планує відправити на ремонт ще одну турбіну наприкінці липня.

"Тобто зараз працює дві, 60 мільйонів перекачують на добу. Ось якщо ще одна прийде, то добре працюватимуть дві. А якщо не прийде, буде одна, це буде лише 30 мільйонів кубічних метрів на добу", – заявив Путін.

При цьому він не виключив, що у російського "Газпрому" можуть виникнути додаткові підстави не відновлювати обсяги постачання газу навіть після повернення турбіни.

"Тепер нам кажуть, що скоро ми отримаємо цю машину з Канади, але офіційних документів щодо цього поки "Газпром" не має. Ми, звичайно, маємо їх отримати, бо це наша власність, це власність "Газпрому". "Газпром" має отримати не лише метал, не лише машину, а й документи на неї, і юридичні документи та технічну документацію", – додав російський президент.

Водночас він у черговий раз звинуватив країни ЄС у падінні постачання російського газу, не уточнюючи, чому "Газпром" не використовує вже заброньовані потужності для транзиту газу в ЄС через Україну.

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Як повідомлялося, Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня. Крім того, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.