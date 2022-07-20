Санкції заблокували активи 5 мільйонів росіян, – Банк Росії

Унаслідок санкцій було заблоковано активи більш ніж у 5 млн інвесторів. Водночас тільки акцій, що їм належать, заморожено більш ніж на 320 млрд рублів.

Про це під час пресконференції повідомив заступник голови Банку Росії Філіп Габунія, передає vc.ru.



"У цю цифру входять не лише інвестори, які працюють через брокерський інвестиційний рахунок, а й клієнти пайових інвестиційних фондів, тому не можна говорити, що у 5 млн осіб заблоковано всі активи, які вони мали. Тобто до цього числа входять і ті, у яких потрапила якась невелика частина, і ті, у кого потрапила значна кількість інвестицій", – зазначив він.

Раніше Центробанк РФ оцінював обсяг іноземних цінних паперів росіян, які були заблоковані в Національному розрахунковому депозитарії внаслідок антиросійських санкції у 6 трлн рублів.