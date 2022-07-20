Втрати врожаю озимих культур складуть щонайменше 20%, − Мінагрополітики

Загальні втрати врожаю озимих культур у 2022 році через зниження врожайності за зменшення площ посівів становитимуть щонайменше 20%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дослідження, проведене з використанням супутникових знімків.

Зокрема, площа озимих посівів могла б становити 9,14 млн га, утім, фактична площа посівів − 8,38 млн га. Крім того, очікуване зниження врожайності озимих культур становитиме 15%, що означає втрату 4,2 млн тонн зерна.

"Якщо ж взяти до уваги зменшення загальної площі оброблюваних полів, загальні втрати врожаю озимих сягнуть щонайменше 20%. І це за умови, якщо врожай вдасться зібрати у його поточному обсязі", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві додали, що дослідницька група продовжує моніторинг посівів й врожайності та у вересні представить оновлений прогноз втрат озимих та ярих культур.

Як повідомлялось, Мінагрополітики прогнозує, що у 2022 році врожай зернових культур становитиме приблизно 52 млн тонн, олійних культур – 13-15 млн тонн.