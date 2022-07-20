Netflix втратив 1 мільйон передплатників за квартал, очікувалось – вдвічі більше

Американський стрімінговий сервіс Netflix зафіксував відтік майже 1 млн користувачів у другому кварталі. Водночас компанія прозвітувала про зростання чистого прибутку та виручки.

Як повідомили у компанії, у другому кварталі кількість клієнтів платних сервісів знизилася на 970 тис., хоча раніше очікували втрату 2 млн клієнтів, передає Інтерфакс-Україна.



Компанія зафіксувала відтік 1,3 млн передплатників у США та Канаді, а також 800 тис. у Європі, проте отримала 1,1 млн нових клієнтів в Азії.



У поточному кварталі компанія очікує переламати негативний тренд і збільшити кількість передплатників на 1 млн – до 221,7 млн.



Тим часом чистий прибуток Netflix у квітні-червні склав $1,44 млрд проти $1,35 млрд за аналогічний період минулого року.



Виручка збільшилася на 8,6% і досягла $7,97 млрд. Показник зазнав негативного впливу у розмірі близько $340 млн через коливання валютних курсів.



У третьому кварталі Netflix планує отримати виторг у районі $7,84 млрд.

Котирування акцій Netflix на додаткових торгах у вівторок підскочили майже на 8% після публікації звітності.

Як повідомлялося, вперше в історії Netflix зафіксував відтік клієнтів у січні-березні цього року. Зокрема, цей показник враховував втрату близько 700 тис. передплатників у Росії, де компанія призупинила роботу на початку березня. Без цього фактора чистий приток у січні-березні склав 500 тис. передплатників.