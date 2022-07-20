Росія залишається найбільшим постачальником нафти в Китай уже другий місяць поспіль

Росія уже другий місяць поспіль є основним постачальником нафти в Китай, оскільки китайські покупці віддали перевагу дешевшим поставкам, скоротивши дорожчі поставки з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані ринку за червень.

Згідно з даними головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти склав 7,29 млн тонн у червні, що майже на 10% більше, ніж рік тому. Це на понад 2 млн тонн більше, ніж Китай отримав від Саудівської Аравії – свого традиційного основного постачальника.

Водночас поставки з РФу червні, які становили приблизно 1,77 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд майже в 2 млн барелів на добу.



Китай імпортував 5,06 млн тонн із Саудівської Аравії, або 1,23 млн барелів на добу, порівняно з 1,84 млн барелів на добу у травні, що на 30% нижче за рівень червня минулого року.



Із початку року імпорт із Росії становив 41,3 млн тонн, що на 4% більше, ніж роком раніше, але, як і раніше, відстає від Саудівської Аравії, яка поставила 43,3 млн тонн, що на 1% нижче за рівень минулого року.

При цьому, як повідомлялося, експорт російської нафти до Китаю та Індії впав майже на 30% після того, як він рекордно зріс після початку повномасштабної війни. Як пише Bloomberg, це може означати, що Росії не вдасться знайти в Азії покупців для всієї своєї нафти, яка раніше постачалася в Європу.