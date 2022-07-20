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США (4632) гуманітарна допомога (193) USAID (84)

США виділять ще $170 мільйонів на гуманітарну допомогу для України

сша

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть додатково $169 млн гуманітарної допомоги для постраждалих від російської війни в Україні.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

"USAID надає понад $169 млн додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від війни РФ в Україні. На ці кошти буде надано харчування, притулок, вода, засоби гігієни, медичне обслуговування тощо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із початку повномасштабного вторгнення РФ США надали понад $1,45 млрд гуманітарної допомоги для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто втік до сусідніх країн. Зокрема, майже $952 млн буди виділені через USAID.

Як повідомлялося, США започаткували ініціативу стійкості сільського господарства в Україні на $100 мільйонів.

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