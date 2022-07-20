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"Нафтогаз" попросив про докапіталізацію на 150 мільярдів, – ЗМІ (оновлено)

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

НАК "Нафтогаз України" попросив Кабінет міністрів збільшити статутний капітал компанії на 150 млрд грн. Кошти необхідні для імпорту додаткових обсягів газу перед опалювальним сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії.

У документі зазначається, що за рішенням Кабміну, в підземних сховищах України до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день, враховуючи 1 млрд власного видобутку на місяць, запас в ПСГ виріс до 11,5 млрд – до жовтня такими темпами можна збільшити обсяг лише орієнтовно до 14 млрд кубометрів.

Таким чином, щоб виконати завдання уряду, НАК потрібно імпортувати ще 5,6 млрд кубометрів. Враховуючи рівень цін газу в Європі, на це буде потрібно 250 млрд грн.

Згідно з документом, частина грошей у компанії є, але суми, які обговорюються з кредиторами, не зможуть забезпечити потребу в газі.

"Єдиним можливим джерелом фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету. Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", – йдеться в листі.

При цьому статутний капітал "Нафтогазу" пропонується збільшити на 150 млрд грн.

Як зауважує видання, механізм збільшення статутного капіталу "Нафтогазу" за рахунок випуску ОВДП для отримання грошей на закупівлю газу почав застосовувати в 2009 році уряд Юлії Тимошенко. Згодом цю практику продовжили під час президентства Віктора Януковича. Це дозволяло не підвищувати тарифи на газ для населення і безпосередньо субсидувати НАК з держбюджету для закупівлі імпортного газу. Однак зараз "Нафтогаз" може зіткнутися зі складнощами при спробі продати ці ОВДП щоб отримати реальні кошти, з огляду на масштаб суми та високі ставки рефінансування для банків.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №7427, який передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів для "Нафтогазу" на закупівлю газу та запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. 

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Топ коментарі
+7
Витренко - это сынок Натальи Витренко, которая сепарша и в 2005 году топила против НАТО и Запада и за Россию. Агентура врага, а Витренко ее сынок. Таким крысам - в тюрьме место! Они только ущерб Украине наносят и грабят ее безпощадно!
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20.07.2022 16:07
+5
це взагалі якийсь абсурд - для населення завжди вистачало газу, що добувається в Україні.
А для промисловості у цьому році навряд чи треба буде багато газу, та й олігархи нехай самі за себе думають. Навіщо тобі стільки грошей, вітренко?
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20.07.2022 16:23
+4
Вітренко йди накуй зі своїм Навтогазом-корупційною прокладкою?? Ти у кого збираєшся закупати газ та платити гроші??
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20.07.2022 16:47
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Ставки снижены? Сначала Витренко требовал из американской помощи армии и народу 264 млрд, теперь решил обойтись 150 млрд?
Витренко, сволочь, где наш украинский газ по 3 тыс.грн???????
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20.07.2022 14:05 Відповісти
з цих грошей +/- мілліард-два можно вкрасти ні хто й не помітить, ні хто й не докаже
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20.07.2022 14:09 Відповісти
Витренко - это сынок Натальи Витренко, которая сепарша и в 2005 году топила против НАТО и Запада и за Россию. Агентура врага, а Витренко ее сынок. Таким крысам - в тюрьме место! Они только ущерб Украине наносят и грабят ее безпощадно!
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20.07.2022 16:07 Відповісти
зелена влада докерувалася. А за Пороха це була прибуткова компанія з мільярдними прибутками.
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20.07.2022 16:21 Відповісти
Після підняття комунальних тарифів майже у 10 разів
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20.07.2022 21:28 Відповісти
це взагалі якийсь абсурд - для населення завжди вистачало газу, що добувається в Україні.
А для промисловості у цьому році навряд чи треба буде багато газу, та й олігархи нехай самі за себе думають. Навіщо тобі стільки грошей, вітренко?
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20.07.2022 16:23 Відповісти
Вітренко йди накуй зі своїм Навтогазом-корупційною прокладкою?? Ти у кого збираєшся закупати газ та платити гроші??
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20.07.2022 16:47 Відповісти
У москаля звичайно для фінансування агресії проти України через свої європейські прокладки
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20.07.2022 21:30 Відповісти
вслід за російським кораблем має йти не лише вітренко, а вся зешобла
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20.07.2022 21:06 Відповісти
Яка там промисловість. Тільки від металургії залишилось 10%. Це вони будуть свої палаци опалювати, як завжди на шару, за рахунок бюджету. Поки ми(кому пощастить) будемо у буржуйок грітися.
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20.07.2022 21:19 Відповісти
Споживання газу в Україні впало більш ніж у 2 рази через знищену промисловість, міграцію більше третини населення за кордон. Свій газ продати можна буде і самим заробити сотні млрд грн.
Корупційну прокладку між виробником і споживачем Нафтогаз давно слід було ліквідувати, зобов'язати приватних надрокористувачів продавати сировину лише на внутрішньому ринку по собівартості з 15% націнкою на розвиток для зменшення вартості енергоресурсів для споживачів не менш як у 7 разів, що забезпечило б швидкий розквіт промисловості та економіки держави.
У Казахстані газ власного видобутку коштує від 0,25грн до 1.5грн за куб.м.
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20.07.2022 21:59 Відповісти
Навіщо нам така компанія яку треба вічно субсидувати? Навіщо ми кожного року за державні гроші закупаємо стільки газу дла потреб підприємств які належать олігархам?
Цим ми лише збільшуємо корупцію і витрачаємо на це державні гроші, тобто наші з вами.
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20.07.2022 22:10 Відповісти
вітренко мітлу візьми в своєї мами щоб бистріше в НБУ бабло занести, бо поки будуть млрд. друкувати навіть кубометр не купиш. От такі у нас чинуші замість вровадження енергозбереження - піду в НБУ візьму облігації, замість спрощення бізнесу - регуляція цін.
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20.07.2022 22:54 Відповісти
Что, **** ******* - сыночек УБЛЮДОЧНОЙ МАМАШИ - довел НАФТОГАЗ до банкротства ???
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20.07.2022 23:05 Відповісти
Знов на премію не вистачає ефективному менеджеру?
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21.07.2022 05:27 Відповісти
Всім треба готуватися що газу взимку не буде, завозити мазут, вугілля, дрова і т.д.
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21.07.2022 08:25 Відповісти

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