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Туреччина може перейти на ліри і рублі у торгівлі з Росією, – Bloomberg

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Тегерані обговорить оплату імпорту російських енергоресурсів у валютах, відмінних від долара США. Зокрема, розглядається можливість використання ліри.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами одного з чиновників, механізм, який розглядається, може дозволити Туреччині використовувати ліру для імпорту енергоносіїв, заощаджуючи більше своїх валютних резервів. Водночас платіжі, здійснені у турецькій валюті, можуть бути використані Москвою для фінансування закупівель РФ товарів і послуг у турецьких постачальників.

Аналогічно рублі повинні стати частиною будь-якої домовленості між двома країнами, сказав співрозмовник агентства.

Міністерство енергетики Туреччини відмовилося від коментарів.

Видання зазначає, що Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.

Минулого року експорт Туреччини до Росії склав $6,5 млрд, а імпорт із Росії – $29 млрд. Також мільйони росіян відпочивають на середземноморському узбережжі Туреччини, витрачаючи на подорожі мільярди доларів.

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В Турции инфляция в этом году 78%. Турки заплатят россии лирой, а через год она обезцениться в 2 раза. ***** опять сам себя переиграл.
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20.07.2022 15:53 Відповісти
Венгрия в ЕЭС,Турция в НАТО-нонсенс современного мира.
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20.07.2022 17:29 Відповісти

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