Інфляція у Великій Британії оновила 40-річний максимум

Споживчі ціни у Великій Британії у червні 2022 року підскочили на 9,4% у річному вираженні проти травневого показника у 9,1%.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, інфляція оновила 40-річний максимум і перевищила середній прогноз опитаних Bloomberg аналітиків на рівні 9,3%.

Споживчі ціни зросли на 0,8% щодо попереднього місяця після зростання на 0,7% у травні.

Зростання інфляційного тиску у Великій Британії переважно пов'язане з підвищенням цін на продукти харчування та енергоносії, що нівелювало зниження цін на вживані автомобілі та аудіовізуальне обладнання, зазначають у ONS.

Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у червні підвищилися на 5,8% у річному вираженні та на 0,4% щодо попереднього місяця. У травні їх підйом склав відповідно 5,9% та 0,5%.

Роздрібні ціни (індекс RPI) злетіли на 11,8% у річному вираженні після зростання на 11,7% місяцем раніше. Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату.