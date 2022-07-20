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Мінцифри запустить англомовне цифрове медіа про Україну United24

телевидение

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням англомовного цифрового медіа United24, який розкаже світові про Україну.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Я впевнений, що ця війна – між цивілізацією і варварством, і саме тому світ – на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є. Підписуйтесь на нас в YouTube", – наголосив він.

Також міністр закликав охочих приєднатися до команди нового медіа. Наразі на його сайті активні вакансії фіксера, контент-кріейтера, журналіста, редактора, блогера, експерта, інфлюєнсера та моушн-дизайнера.

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