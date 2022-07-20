Єврокомісія запропонує зменшити споживання газу на 15% через Росію, – Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість добровільного скорочення на 15% споживання природного газу країнами-членами, починаючи з наступного місяця, через побоювання, що РФ може припинити постачання енергоресурсів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела.

План скорочення попиту в середу має оприлюднити Єврокомісія. За словами трьох дипломатів ЄС, поінформованих про ситуацію, також передбачатимуться обов'язкові кроки, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.

Згідно з планом, який отримав назву "Економте газ для безпечної зими", Єврокомісія також планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення й кондиціонування, а також певні ринкові заходи.

"Єврокомісія працює, виходячи з припущення, що РФ не відновить повних поставок "Північним потоком", який був закритий на початку цього місяця на ремонт", – заявив у цьому зв’язку комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Цей захід потребуватиме схвалення держав-членів, яких комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної зустрічі міністрів енергетики.

За словами дипломатів, велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень. Вони наголошують, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобов’язує їх ЄС.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.