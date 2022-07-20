Єврокомісія підписала новий контракт на спільну закупівлю ліків від коронавірусу
Європейська Комісія підписала черговий контракт на спільну закупівлю країнами ЄС противірусного препарату для лікування коронавірусу, готуючись до можливої нової хвилі епідемії.
"COVID-19 усе ще з нами, і ми продовжимо стежити за тим, щоб на додаток до вакцин у нас також були необхідні терапевтичні засоби для лікування", – заявила комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, коментуючи підписання контракту з фармацевтичною компанією Gilead, передає Інтерфакс-Україна.
Рамковий контракт передбачає спільну закупівлю Брюсселем для країн ЄС препарату "Веклюрі" (ремдесивіру) – противірусного засобу для лікування COVID-19.
Це другий рамковий контракт на ремдесивір. Перший закінчився у квітні. 22 країни ЄС, які беруть участь у спільних закупівлях, можуть отримати до 2,25 млн ампул.
Ремдесивір можна використовувати для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків з пневмонією, що потребує додаткового кисню, а також у дорослих, яким не потрібно додаткового кисню, але які піддаються підвищеному ризику тяжкої форми хвороби.
Угода ЄС про спільні закупівлі пропонує 36 країнам-учасницям спільно вживати медичні контрзаходи як альтернативу або доповнення до закупівель на національному рівні.
Раніше Брюсселем було укладено рамкові контракти з компаніями Hoffmann-La Roche та GlaxoSmithKline Ltd на закупівлю моноклональних антитіл для лікування коронавірусу.
У Європі після спаду захворюваності коронавірусом, що тривав до кінця весни, намітилося нове зростання.
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