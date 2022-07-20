До "Дія.City" вже приєдналося майже 300 компаній, – Федоров

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися майже 300 компаній, у яких працює більше 21 тис. спеціалістів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми прагнемо, щоб таких компаній ставало більше. А процес вступу в "Дія.City" був максимально зручним та комфортним. Тому команда запустила YouTube-канал із інструкціями та роз’ясненнями про резидентство, його умови, форми співпраці та розмір податків у "Дія.Сity". Це допоможе багатьом компаніям, які досі вагаються щодо резидентства, ухвалити правильне рішення", – написав Федоров.

У квітні Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.

Кабінет міністрів постановою №1445 від 29 грудня 2021 року затвердив порядок подання та розгляду заявок на набуття статусу резидента "Дія.City".

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".