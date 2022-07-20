Іспанія через інфляцію тимчасово зробить безкоштовними деякі залізничні рейси

В уряді Іспанії хочуть зробити безкоштовними частину залізничних рейсів для того, щоб підтримати купівельну спроможність населення на тлі стрімкої інфляції.

Про це повідомляє BFMTV, передає Європейська правда.

Інфляція в Іспанії у червні досягла 10,2%, що є найвищим показником з 1985 року.

Серед заходів, які хоче вжити уряд для підтримання купівельної спроможності населення,– безкоштовні квитки на деякі потяги протягом чотирьох місяців, з вересня до кінця року. Пільга планується так, щоб торкнутися передусім людей, які щоденно їздять на роботу в інший населений пункт, і буде поширюватися на квитки від 10 поїздок у кількох мережах приміських поїздів. Не потраплять під пільги разові поїздки та поїздки на далекі відстані.

Фінансувати цей захід розраховують за податок із додаткових переваг великих енергетичних компаній.

У червні уряд уже вдався до 30% знижки на вартість квитків у громадському транспорті.

Схожий захід раніше запровадила Німеччина – із 1 червня стали доступними універсальні проїзні вартістю 9 євро, які дозволяють використовувати громадський транспорт протягом місяця.

Ініціатива має на меті допомогти громадянам Німеччини зекономити через зростання цін, а також заохотити їх користуватися громадським транспортом на противагу автомобілям.