Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику "Антонова"

Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Антонов" за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, дії підозрюваного кваліфіковано по ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).

За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича.

"Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: "Авіалінії Антонова" перенесли базу з Гостомеля до Лейпцига

Як повідомлялося, на той час гендиректором держпідприємства "Антонов" був Сергій Бичков, 29 березня "Укроборонпром" відсторонив його від виконання повноважень на час розслідування СБУ.

Бичков був призначений на посаду гендиректора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До того з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.