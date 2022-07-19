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Єврокомісія підписала меморандум про екстрену допомогу для України на 1 мільярд євро

ес,украина,помощь

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс від імені ЄК підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярд євро в якості екстреного фінансування", – написав віце-президент Єврокомісії.

Він додав, що кошти мають надійти Україні наприкінці липня.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада ЄС схвалила виділення Україні кредиту на 1 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги.

Раніше повідомлялося, що в рамках цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

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