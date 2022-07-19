Росія відновить експорт газу через "Північний потік-1" за графіком, – Reuters

Постачання російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновляться вчасно в четвер, 21 липня, після завершення планового технічного обслуговування.

Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з експортними планами.

Газопровід, на який припадає більше третини експорту російського природного газу до Європейського Союзу, був зупинений на десять днів щорічного ремонту 11 липня.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили Reuters, що очікується, що трубопровід відновить роботу вчасно, але з меншою пропускною здатністю приблизно 160 млн кубометрів на день.

Як повідомлялося, "Газпром" минулого місяця скоротив експорт газу по маршруту до 40% потужності, посилаючись на затримки повернення турбіни Siemens Energy, яку обслуговували в Канаді.

"Вони ("Газпром") повернуться до рівнів, які були до 11 липня", – повідомило одне з джерел про обсяги газу, які очікуються через "Північний потік-1" з 21 липня.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія не очікує, що Росія відновить роботу газопроводу "Північний потік-1" після завершення планового ремонту 21 липня.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.